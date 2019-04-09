Москва, 9 апреля, 2019, 15:13 — ИА Регнум. Объём восполнения добычи «Роснефти» по итогам 2018 года составил 454 млн тонн нефтяного эквивалента, что соответствует 138%, сообщает 9 апреля пресс-служба компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Извлекаемые запасы по категории АВ1С1+В2С2 Компании составляют 19,4 млрд тонн нефтяного эквивалента. По уровню обеспеченности доказанными запасами (5,6 млрд тонн н.э.) и коэффициенту замещения «Роснефть» является мировым лидером среди публичных нефтяных компаний», — говорится в сообщении.

Для восполнения добычи специалисты предприятия открыли 23 месторождения и 230 новых залежей с общими запасами 250 млн тонн нефтяного эквивалента. Проходка в бурении достигла 341 тысячи метров, испытано 142 поисково-разведочные скважины. При этом успешность поисково-разведочного бурения на суше в пределах России составила 84%.

Отмечается, что повышение эффективности восполнения запасов — один из ключевых элементов стратегии «Роснефть-2022». Компания следует принятому ранее обязательству восполнять не менее 100% добываемой нефти.

Ранее глава «Ростнефти» Игорь Сечин сообщил, что предприятие к 2030 году планирует создать арктический кластер для добычи 100 млн тонн нефти.