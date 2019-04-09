Золотовалютный резерв РФ — безопасность «в чистом виде»
Москва, 9 апреля, 2019, 15:13 — ИА Регнум. Увеличение доли золота в резервах России на регулярной основе началось еще 13 лет назад — в 2005 году после утверждения стратегии наращивания драгоценного металла Владимиром Путиным. С тех пор Банк России регулярно пополнял запасы золота, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов.
«В свою очередь, Россия не только продолжает закупать золото на международных рынках, но и активно развивает добычу желтого металла внутри страны и в настоящее время находится на третьем месте в списке самых крупных его производителей, претендуя обогнать по этому показателю Китай», — пояснил эксперт.
Не стоит забывать, что золотовалютные резервы — это безопасность в чистом виде. Их основная задача — поддержка макроэкономической стабильности и устойчивости финансовой системы страны. Что бывает, если эти резервы находятся на недостаточном уровне.
«В августе 1998 года дело кончилось дефолтом по государственным облигациям (ГКО), резкой девальвацией рубля, крахом крупнейших банков и падением уровня жизни населения. И если вспомнить тот же 2008 год, то по большей части относительной стабильности российской экономики граждане были обязаны именно солидным золотовалютным резервом», — высказал своё мнение Дроздов.
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