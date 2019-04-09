Вильнюс, 9 апреля, 2019, 15:13 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Сигареты

Со складов литовской службы охраны государственной границы украдено ранее изъятых контрабандных сигарет на общую сумму почти в один миллион евро, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Об этом сегодня в Вильнюсе на созванной пресс-конференции заявил глава ведомства Ренатас Пожела.

Подозревается, что охраняемый на складах груз был украден при содействии дежуривших пограничников. Обвинение предъявлено сразу нескольким служащим. Груз крали несколькими партиями с середины марта до начала апреля. Всего было украдено 555 коробов с контрабандными блоками сигарет.

Всего, возможно, планировалось украсть в три раза больше груза. Начато расследование.

В Литве теневой рынок контрабандных сигарет занимает по разным данным 25−30% всего рынка табачных изделий. Чаще всего контрабанда в Литву поступает из соседней Белоруссии.