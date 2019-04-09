Киев, 9 апреля, 2019, 15:10 — ИА Регнум. «На Украине нужно ввести двуязычие. Законопроект №5670-Д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» раскалывает общество и несет смерть русскому языку». Об этом 9 апреля в кулуарах Верховной Рады заявил внефракционный депутат Василий Нимченко.

Русины в Австо-Венгрии (из книги Якова Головацкого Народные песни Галицкой и Угорской Руси. До 1878 г

«Надо давно утвердить и признать то, что мы двуязычная страна. Законопроекты, которые вносятся и инициированы националистами с шовинистическим оттенком, ни к чему хорошему не приведут, кроме дискриминации людей по языковому признаку и расколу общества», — считает Нимченко.

По его словам, в законопроекте остаются нормы, которые предполагают ответственность для отдельных должностных лиц, которые будут использовать не украинский язык.

«Мы столкнулись с тем, что внесено 2087 поправки, из которых «Оппозиционная платформа — За жизнь» внесла 710 поправок. На сегодняшний день осталось рассмотреть 700 или 800 поправок, большинство из которых наши поправки. Кое-кто начинает педалировать заявления о преднамеренной затяжке. Сегодня вы будете свидетелями того, что ни о какой затяжке не говорится. Вы слышите, как обманывают общество и говорят, что нет никаких санкций за незнание языка, нет никакой ответственности… Прямо нормой предусмотрена ответственность за использование не украинского языка — или российского, или языка национальных меньшинств», — добавил Нимченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля депутат Верховной Рады, член фракции «Народный фронт» Игорь Лапин заявил, что 11 апреля парламент может принять во втором чтении законопроект «о защите украинского языка».

14 марта депутат от фракции Блок Петра Порошенко Алексей Гончаренко заявил, что украинские депутаты убрали из законопроекта о защите украинского языка положения, которые предусматривали уголовную ответственность за публичное неуважение к украинскому языку. «Убрали дурости о криминальной ответственности и другие вещи, которыми людей до сих пор пугают. Этого вообще нет. Нет никакой криминальной ответственности ни за что», — сказал Гончаренко.

Напомним, в законопроекте №5670-Д об украинском языке указано, что единственным государственным официальным языком в стране является украинский. Документ предусматривает, что украинское гражданство будут предоставлять только при условии владения украинским языком. Исключением станут иностранцы и лица без гражданства, которые служат в Вооруженных силах Украины и получили госнаграду; или же лица, принятие которых в гражданство представляет государственный интерес для Украины.

При этом на телевидении, СМИ и в печати вводятся языковые квоты. Так, через два года после вступления в силу этого закона квота украиноязычного продукта на телевидении будет составлять 90% (сейчас действует квота 75%); для местных каналов — 80% (сейчас — 60%). Квота 75/30 для телекомпаний, которые вещают на крымскотатарском. Спустя 13 месяцев после вступления закона в силу по крайней мере половина тиража печатных СМИ должна быть на государственном языке (исключение — крымскотатарские издания и пресса, которая выходит на официальных языках ЕС). По крайней мере 50% изданных книг — на украинском. Через два года после вступления в силу закона издатель будет обязан печатать по крайней мере половину названий книг на украинском.