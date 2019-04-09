Тула, 9 апреля, 2019, 15:08 — ИА Регнум. Соглашение между министерством обороны РФ и правительством Тульской области об информационном взаимодействии подписано 9 апреля в Национальном центре управления обороной РФ. Подписи под документом поставили министр обороны РФ Сергей Шойгу и губернатор Тульской области Алексей Дюмин, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Подписание Соглашения между министерством обороны РФ и правительством Тульской области об информационном взаимодействии

«Уверен, что реализация соглашений станет очередным позитивным шагом в развитии системы государственного и военного управления», — сказал Шойгу.

Подобные соглашения планируется заключить со всеми субъектами Российской Федерации — в рамках соглашений в регионах будут созданы центры управления, которые будут предоставлять министерству обороны информацию по социальным вопросам, о возникновении кризисных ситуаций, изменении оперативной обстановки, состоянии транспортной инфраструктуры. Первый такой центр появится в Тульской области. Средства для строительства отдельного здания центра с необходимыми коммуникациями предусмотрены.

Алексей Дюмин отметил, что региональный центр позволит улучшить качество управления регионом в таких сферах, как здравоохранение, образование, экономика, промышленность и др. Центр позволит в случае возникновения кризисных ситуаций губернатору и членам правительства области оперативно взаимодействовать с министерством обороны, МЧС, другими силовыми ведомствами и органами власти федерального и регионального уровня как по горизонтали, так и по вертикали. Кроме того, создание центра даст возможность по линии Минобороны России обмениваться информацией о социальной защищенности военнослужащих, обеспечении их детей местами в детских садах и школах, ходе призыва граждан на военную службу.

«Тульский центр должен стать примером, на который будут равняться другие регионы. Уверен, он будет эффективным инструментом выполнения задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным — как в рамках реализации национальных проектов в отдельном субъекте, так и в вопросах укрепления обороноспособности страны», — подчеркнул Дюмин.

Напомним, указ о создании Национального центра управления обороной (НЦУО) был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 10 декабря 2013 года, на боевое дежурство центр заступил с 1 декабря 2014 года. НЦУО предназначен для обеспечения централизованного боевого управления Вооруженными Силами РФ; обеспечения управления повседневной деятельностью Военно-воздушных сил и Военно-морского флота; сбора, обобщения и анализа информации о военно-политической обстановке в мире, общественно-политической обстановке в Российской Федерации в мирное и военное время. Связь с регионами позволяет обеспечить эффективный контроль за поступлением в войска новых образцов вооружения и техники, реализацией планов по импортозамещению военной продукции, решением многих других задач при обеспечении повседневной деятельности войск.