Москва, 9 апреля, 2019, 15:08 — ИА Регнум. Достигнув своего исторического пика в $537 млрд в 2013 году, золотовалютные резервы России начали стремиться сокращаться уже в 2014 году вслед за нефтяными котировками, достигнув в 2016 году минимума в $368 млрд. Развернуть этот негативный тренд тогда удалось лишь благодаря историческому соглашению по ограничению добычи нефти странами ОПЕК+, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

istara Золотые слитки

«С тех пор нефть по большей части растет или держится на высоких значениях (Brent $65+), а российская казна постепенно возвращается к средним за последние десять лет значениям. Но в отличие от предыдущих лет продолжается существенное смещение структуры ЗВР в сторону защитной модели, с нетипично высокой долей вложений в золото и китайские финансовые инструменты», — пояснил эксперт.

Очевидно, что главной причиной таких особенностей стала политическая конфронтация между Россией и условным «Западом», которая в ближайшие годы не только не снизится, но и, вероятно, будет усиливаться. На всё это накладываются еще и проблемы в мировой экономике, которые могут трансформироваться в полноценный глобальный экономический спад к 2020 году. И вот получается ситуация, когда Россия может оказаться под перекрестным финансовым огнем, с одной стороны, из-за падения нефтяных цен и, с другой, экономического ущерба от дальнейшей политической конфронтации.

«Российские власти, судя по всему, уже и не рассчитывают на улучшение отношений с Западом, поэтому стараются выстроить из золотовалютных резервов как можно более высокую и надежную стену (отсюда и нетипичность структуры), которая должна защитить экономику и финансовую систему России от вероятных политических и экономических потрясений. А правильность или неправильность такой позиции может стать понятной только лишь при критических явлениях, которые, видимо, не за горами», — считает Быков.

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