Москва, 9 апреля, 2019, 15:05 — ИА Регнум. США продолжают отстаивать свои интересы по всему миру, поэтому в намерениях ввести дополнительные пошлины в том числе на европейские товары ничего удивительного нет, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Бизнес Инсайдер» Алексей Ширяев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Волчина

«Штаты действуют очень последовательно. Сначала пересмотрели договор NAFTA, далее переключились на Китай. Переговоры с поднебесной до сих пор продолжаются. Из заявлений становится понятно, что в этих переговорах доминируют США и, похоже, добьются значительных успехов. После Китая, скорее всего, настанет очередь ЕС. Самым больным местом Европейского союза является машиностроение», — отметил эксперт.

На России пересмотр взаимных торговых отношений между ЕС и США практически никак не отразится. Единственное — могут пострадать российские компании, которые зарегистрированы в ЕС и работают на рынок США. Однако, скорее всего, подобных организаций очень мало.

«От потенциальных распрей Россия может выиграть лишь в одном. Есть вероятность, что на фоне обострения ситуации ЕС может начать заигрывать с РФ и попытаться наладить взаимоотношения. В том числе не исключено санкционное послабление.

Тем более что в ЕС нет единой позиции. При малейшей возможности представители отдельных стран начнут лоббировать предложение наладить отношения с Россией», — высказал своё мнение Ширяев.