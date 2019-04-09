Москва, 9 апреля, 2019, 14:59 — ИА Регнум. Наименьшее число мигрантов, остающихся в России надолго, прибыло за весь постсоветский период в 2018 году. Об этом 9 апреля пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

В минувшем году в РФ прибыло 124,9 тыс. иностранцев, при этом во втором, третьем и четвертом квартале их было почти вдвое меньше, чем в том же периоде предыдущего года. Всего прибывших оказалось на 4% меньше, чем в 2017 году, тогда как выехало из России на 16,9% больше. Однако стоит учесть, что мигрант считается «выбывшим», когда у него заканчивается срок регистрации по месту пребывания, указывают эксперты.

В 2017 году приезжие полностью компенсировали естественную убыль населения, но в 2018 году перекрыли её лишь на 57,2%. Приток мигрантов сократился из всех стран, кроме Азербайджана, Армении и Туркмении. Сильнее всего сократилось число приезжих с Украины и из Узбекистана.