Санкт-Петербург, 9 апреля, 2019, 15:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на Международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога» — 2019 высказался по поводу инициативы Финляндии о проведении Арктического саммита — встречи глав государств, имеющих отношение к Арктике.

Дарья Драй ИА REGNUM Трансляция пленарного заседания Арктического форума

Как передает корреспондент ИА REGNUM, Владимир Путин напомнил, что в арктической зоне Земли в последние годы происходят негативные климатические процессы, например, средняя температура в Арктике повышается в четыре раза быстрее, чем на планете в целом.

«Но что касается политических отношений, это более позитивный процесс. Мы не прерывали контактов по арктической тематике», — сказал президент России.

Он напомнил, что регулярно встречается с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

«Финляндия, как нынешний председатель Арктического совета, сделала многое для решение коренных для Арктики вопросов. Арктическая тематика помогает нам понять необходимость сотрудничества», — сказал Владимир Путин.

По его словам, «решить проблемы можно, только сидя лицом к лицу и ведя диалог».

«Это и есть зерно финской инициативы создания первой арктической встречи «в верхах» — Арктического саммита. Традиция российского форума не прекращается, хотя это не заменяет идею о саммите», — добавил Путин.

В свою очередь, участвующий в Арктическом форуме президент Финляндии Саули Ниинистё отметил, что в Арктике растет риск конфронтации, по мере увеличения количества участников арктической гонки.

«Мы не можем исключить возможности конфронтации с точки зрения политики и власти. Вопросы военной безопасности всегда оставались за пределами повестки Арктического совета, и это секрет нашего успеха. Но, исключая эти вопросы из повестки, мы не сможем от них отмахнуться. Совместно арктические страны должны вести диалог, возвращать доверие», — заявил президент Финляндии.