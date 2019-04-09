Бейский район, Хакасия, 9 апреля, 2019, 14:50 — ИА Регнум. Представители департамента ветеринарии на пресс-конференции в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Хакасии озвучила причины гибели десятков лошадей в аале Бейка Усть-Абаканского района.

Андрей Грук ИА Красная Весна Лошади

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском минсельхозпроде, установлено, что причиной смерти животных стал злокачественный отёк, характеризующийся быстро распространяющимся воспалительным отёком и некрозом поражённых тканей.

«Это газовая инфекция или гангрена, вызываемая возбудителем рода Clostridium. Заражение возникает после хирургических операций, обработки ран, вакцинации, сильных ушибов, травм и других повреждений кожи и слизистых оболочек, куда проникает возбудитель. Заболеванию подвержены практически все животные», — прокомментировал начальник отдела болезней животных и организации противоэпизоотических мероприятий Евгений Баулин.

По его словам, препарат, которым проводилась обработка, изъят и отправлен на экспертизу.

«Но, надо сказать, что этим препаратом уже обработаны животные в Орджоникидзевском, Аскизском, Алтайском и других районах. И никаких побочных явлений не выявлено», — отметил специалист.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале апреля 2019 года республиканский минсельхозпрод известил о массовом падеже лошадей в аале Бейка Усть-Абаканского района Хакасии. Всего в течение двух-трех дней погибли 37 голов, принадлежащих частным собственникам. Специалисты отобрали патологический материал и направили его в ветлабораторию. Тогда же в министерстве заверили, что угрозы жизни и здоровью жителей республики заболевшие животные не представляют.

В настоящее время проводится служебная проверка на предмет соблюдения ветеринарным работником правил проведения обработки. Трупы животных сожжены.