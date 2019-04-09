Санкт-Петербург, 9 апреля, 2019, 14:45 — ИА Регнум. Более 10% всех инвестиций в России приходятся на Арктику, и этот показатель будет только расти. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая 9 апреля на Международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога» — 2019 в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

«Мы признательны нашим зарубежным гостям за готовность к партнерству и понимаю нашей общей ответственности за будущее Арктики, — сказал глава Российского государства. — В 2020 году Россия примет председательство в Арктическом совете. Предлагаем всем странам-участницам и наблюдателям сотрудничество в Арктике».

По словам Владимира Путина, приоритеты будущего российского председательства — продвижение природосберегающих технологий в промышленности, транспорте, энергетике.

«Россия развивает проекты глобального значения в Арктике, такие как «Ямал-СПГ», разработка Бованенсковского и Харасавейского месторождений. В 2019 году будет разработана новая стратегия развития Арктической зоны РФ до 2035 года, которая объединит мероприятия нацпроектов и программ, инвестиционные планы компаний, стратегии развития регионов и городов Арктической зоны», — сказал президент РФ.

Путин отметил, что в интересах финансирования арктических проектов будет проведена докапитализация фонда развития Дальнего Востока.

Он также пригласил партнеров из-за рубежа к строительству портов в Мурманске и Петропавловске-Камчатском.