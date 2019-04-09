Санкт-Петербург, 9 апреля, 2019, 14:44 — ИА Регнум. Объём экспорта российского газа во Францию в 2018 году составил 12,9 млрд кубометров, что на 5,4% больше, чем в 2017 году. При этом рост показателя за пять лет составил 58%, сообщает 9 апреля пресс-служба Газпрома.

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Вопрос сотрудничества газовой компании с французской стороной обсудили на встрече в Санкт-Петербурге председатель правления Газпрома Алексей Миллер и Чрезвычайный и полномочный посол Франции в России Сильви Берманн.

На встрече, в частности, речь шла о поставках газа в европейскую страну. Отмечается, что Франция является одним из ключевых рынков Газпрома в ЕС. Отдельное внимание стороны уделили ходу реализации проекта «Северный поток — 2». В настоящее время по дну Балтийского моря уложено 978 км труб — 40% от общей протяженности газопровода.

«Северный поток — 2» — проект строительства газопровода мощностью 55 млрд кубометров газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря.

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