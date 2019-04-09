Москва, 9 апреля, 2019, 14:43 — ИА Регнум. Футболист Павел Мамаев частично признал вину по делу о драках в центре Москвы. Об этом он заявил на слушаниях в Пресненском суде столицы, передает 9 апреля RT.

Дарья Антонова ИА REGNUM Павел Мамаев

Спортсмен отказался признать предварительный сговор, отметив, что доказательств этому нет и речь идет о надуманной версии следствия. Он также заявил, что не бил Сергея Гайсина и Дениса Пака.

«Побои Соловчуку признаю, но это не из хулиганских побуждений», — сказал Мамаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля в Москве началось рассмотрение по существу дела о драках с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, произошедших в столице в октябре 2018 года. Травмы в потасовках получили водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. Футболисты и двое других участников драк были помещены под стражу.