Ереван, 9 апреля, 2019, 14:41 — ИА Регнум. Бундестаг Германии ратифицировал соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения — ЕС. Об этом сообщает МИД Армении. Как сообщает посольство Германии в Армении, за ратификацию соглашения (СЕРА) 4 апреля проголосовало преобладающее большинство депутатов бундестага.

primeminister.am Ангела Меркель и Никол Пашинян на пресс-конференции в Ереване

Между тем, согласно сообщениям СМИ, большинство проголосовавших обосновали свое решение бархатной-демократической революцией прошлого года в Армении.

Посол ФРГ в Армении Матиас Кислер в этой связи отметил: «Базовые условия были прекрасны для соглашения после позитивных процессов «бархатной революции». Рады, что правительство Никола Пашиняна представило содержательную «дорожную карту» для реализации соглашения. Мы с удовольствием участвуем в реализации соглашения».

По мнению политолога Нарека Минасяна, ратификация бундестагом договора о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС чрезвычайно важна, учитывая тот факт, что Германия играет ключевую роль в Европейском союзе.

«Процесс ратификации этого соглашения одной из ведущих стран ЕС, безусловно, может оказать положительное влияние для других стран ЕС с точки зрения продвижения процесса», — об этом заявил политолог в беседе с «Жаманак».

Напомним, что вице-президент бывшей правящей Республиканской партии Армении (РПА) Армен Ашотян, который некоторое время назад критиковал внешнюю политику новых властей Армении, отметил, что Германия и Франция до сих пор не ратифицировали соглашение СЕРА.

«Как стало известно из заявления посла Армении в Германии, замедление процесса ратификации в Германии было связано с техническими проблемами. Согласно немецкому законодательству, любой договор, подлежащий ратификации в бундестаге, должен быть на немецком. Перевод потребовал много времени», — подчеркнул Нарек Минасян.

Политолог также замечает, что эта ратификация происходит на фоне развития армяно-германских отношений за последнее время.

«Сначала Армению посетила канцлер Меркель, после чего состоялись визиты президента Республики Армения, премьер-министра, спикера Национального собрания в Германию, которые положительно повлияли на двусторонниe отношения. Я убежден, что на этих встречах обсуждался также вопрос о ратификации соглашения. По сути, мы можем заявить, что процесс продолжается, и я полагаю, что другие страны — члены ЕС также в скором времени ратифицируют соглашение».

Говоря о сотрудничестве между новыми властями Армении и ЕС, политолог отметил: «После революции в Армении та же европейская сторона положительно оценивает и фиксирует позитивные изменения, происходящие в Армении. Похоже, что процесс демократизации довольно позитивно оценивается, в том числе со стороны высокопоставленных чиновников ЕС. Это не может не оказать позитивного влияния с точки зрения развития отношений между ЕС и Арменией: общий фон полностью изменился и сегодня является достаточно благоприятным и положительным».

Минасян подчеркивает, что Европейский союз выразил готовность предоставить Армении дополнительные средства для поддержки программы реформ, с учетом достигнутого Арменией демократического прогресса.

По мнению эксперта Армена Варданяна, ратификация соглашения бундестагом является лучшим доказательством того, что Армен Ашотян допустил ошибку в своих оценках: «Германия уже ратифицировала это соглашение, следующей страной будет Франция. Великобритания, являющаяся членом ЕС, также ратифицировала соглашение».

По его словам, это показывает, что в Евросоюзе существует консенсус, решимость относительно скорейшей ратификации соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС и вступления в полную силу: «Судя по посланиям с обеих сторон, я положительно оцениваю двусторонние отношения. Не случайно, что руководитель делегации ЕС в Армении Петр Свитальский недавно заявил, что впервые в Армении они работают с правительством, которое четко знает, чего хочет. Это вновь развеивает опасения бывших властей в связи с тем, что уровень отношений Армения — ЕС не столь высок».