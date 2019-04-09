Новосибирск, 9 апреля, 2019, 14:38 — ИА Регнум. В Новосибирской области в 2019 году в преддверии Дня Победы 1 747 участникам Великой Отечественной войны выплатят пособии в размере 5 тыс. рублей, общая сумма средств, направленных на эти цели из регионального бюджета составит 8,7 млн рублей. Ещё более 30 млн будет направлено на обеспечение ветеранов жильём, об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве области.

Правительство Новосибирской области Губернатор Новосибирской области Андрей Травников

Ход подготовки к празднованию 74-й годовщины Победы и предстоящего в 2020 году юбилея Победы обсудили сегодня, 9 апреля, на заседании областного организационного комитета «Победа» в новосибирском правительстве под руководством губернатора Андрея Травникова.

Андрей Травников подчеркнул, что до празднования Дня Победы остался один месяц, времени немного, а круг задач, которые необходимо решить, очень широк.

«Это требует от нас чёткости и собранности, ответственного отношения к организации мероприятий. Перед нами стоит ещё одна важная задача — утвердить план мероприятий по подготовке и проведению юбилейной, 75-ой, годовщины Победы. Нужно рассмотреть целый ряд вопросов, касающихся сохранения памяти и военно-исторического наследия и патриотического воспитания», — отметил он.

Главе региона доложили о ходе подготовки и выполнения мероприятий, посвящённых 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг., об утверждении плана по подготовке и проведению празднования 75-ой годовщины Великой Победы в 2020 году.

На заседании отмечено, что за 2018 год 37 ветеранов были обеспечены жильём на общую сумму 54,8 млн рублей. В планах на 2019 года — обеспечить жильём ещё 20 ветеранов. На эти цели будет выделено 33,8 млн рублей.

Кроме того, в 2018 году была оказана материальная помощь для улучшения жилищных условий ветеранов (капитальный и текущий ремонт) на общую сумму 8,4 млн рублей; на установку памятников было выделено 2,35 млн рублей.

Андрей Травников дал поручение Общественной приёмной губернатора составить полный перечень ветеранов, нуждающихся в мерах поддержки в виде капитального и текущего ремонта жилья, в первую очередь частных домов в сельской местности — для того, чтобы проводить ремонтные работы постоянно и оказать помощь абсолютно всем нуждающимся ветеранам и труженикам тыла в максимально короткие сроки.

Доложили губернатору и о мемориальных объектах и воинских захоронениях на территории области, подготовке празднования 100-летия со дня рождения Михаила Калашникова, о ходе работы по созданию документального фильма «Снежные призраки», а также об инициативах отделения Российского исторического общества в Новосибирске проведения акций, посвящённых 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Как заявил губернатор, работа по сохранению героического наследия должна быть продолжена. Он поручил министерству образования области оказать содействие инициативе отделения Российского исторического общества в городе Новосибирске — проведению «Диктанта Победы» 7 мая.

По официальным данным, на 1 января 2019 года на территории Новосибирской области проживало 1 757 ветеранов Великой Отечественной войны и бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, а также больше 15 тысяч человек — тружеников тыла. На социальном обслуживании находятся 2 446 ветеранов.