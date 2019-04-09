Ярославль, 9 апреля, 2019, 14:37 — ИА Регнум. Муниципалитет города Ярославля 10 апреля рассмотрит проект обращения к премьер-министру Дмитрию Медведеву и министру культуры Владимиру Мединскому по вопросу «сохранения статуса Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в муниципалитете Ярославля.

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Городские депутаты планируют принять обращение, направленное против планов объединения ярославского театра с Российским государственным академическим театром драмы им. А. С. Пушкина (Александринским)».

В проекте обращения говорится, что депутаты разделяют «обоснованные волнения» жителей города по этому поводу.

«На сегодняшний день у первого русского театра им. Ф. Г. Волкова высокая репутация. В этом немалая заслуга жителей города, которые поддерживают начинания творческого коллектива, улучшают имидж театра, продвигая его в социальнокоммуникационном сообществе. Ярославцы должны участвовать в принятии решения, быть ли ярославскому театру независимым или вступить на правах подчиненного в объединение с другим театром, каков бы ни был этот другой театр», — говорится в проекте обращения.

В обращении говорится, что в городе есть немало удачных опытов сотрудничества учреждений культуры без слияния. Например, в Ярославском художественном музее открыт виртуальный зал Русского музея.

«Старейший театр России обоснованно считается центром притяжения культурной жизни нашего тысячелетнего города. Историю творческих успехов Ярославля бережно хранят поколения актеров Волковского. Вместе с этим театр продолжает развиваться, активно гастролировать, регулярно получать высокие оценки критиков и удостаиваться самых престижных театральных наград в России и за ее пределами… Всем ярославцам хотелось бы, чтобы и впредь наш родной Волковский сохранил свое лицо, свою яркую индивидуальность, остался символом нашего города. И мы, депутаты муниципалитета города Ярославля, всецело разделяем это мнение.»

Обращение планируется принять на заседании муниципалитета 10 апреля. Ранее отдельные депутаты муниципалитета высказывались по этому вопросу. Все мнения были отрицательными. Депутат Евгения Овод также подала заявку на проведение общегородского митинга против объединения театров 12 апреля.