Москва, 9 апреля, 2019, 14:30 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не согласился с решением ЕСПЧ о компенсации Навальному по делу «Ив Роше». Об этом 9 апреля он заявил в интервью журналистам. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить блогеру Алексею Навальному 20 тыс. евро в качестве моральной компенсации. Песков назвал решение суда неожиданным. Также он добавил, что с этим требованием ЕСПЧ не согласен.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«В остальном — у нас есть Министерство юстиции, это его прерогатива заниматься такими вопросами», — сказал пресс-секретарь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Алексей Навальный и его брат Олег Навальный были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Согласно материалам дела братья Навальные мошенническим путем похитили деньги ООО «Ив Роше Восток», а также ООО «Многопрофильная процессинговая компания» (МПК). Сумма похищенных средств составила около 31,2 млн руб. Суд приговорил Олега Навального к 3,5 года колонии, а Алексея Навального — к 3,5 года условно.

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