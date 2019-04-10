Брюссель, 10 апреля, 2019, 04:09 — ИА Регнум. Приближающиеся выборы в Европарламент несут в себе надежду для популистов-евроскептиков и угрозу для еврооптимистов-интеграторов. Почему нынешнее противоборство политический партий в ЕС никак не сводится к классическому противостоянию правых и левых и что будет означать на практике сбывшаяся мечта сторонников популизма для будущего ЕС, рассказывает автор ИА REGNUM Андрей Ганжа.

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Источник силы нынешних партий евроспектиков — в том высокомерии, с которым их предшественники, партии-евроинтеграторы, правили бал. Интеграторы игнорировали национальные правительства стран-членов ЕС, отводя им роль не более чем формальных прослоек между мудрыми указами Брюсселя и народонаселением государств Евросоюза. Так что возвращение национальных политиков и партий оказалось закономерной реакцией на такое положение дел, когда политическое равенство стран — членов ЕС достигалось «равенством в униженности».

Но впереди — выборы в высший законодательный орган ЕС, Европарламент, который пока что плотно оккупирован интеграторами в лице «Европейской народной партии», «Прогрессивного альянса социалистов и демократов» и «Альянса либералов и демократов за Европу». Они имеют большинство, позволяющее формировать Еврокомиссию, по сути, кабинет министров, а следовательно, и проводить угодную себе внутреннюю политику.

Евроскептики же уступают интеграторам более чем в три раза и представлены в основном партиями «Европейские консерваторы и реформисты», «Европа за свободу и прямую демократию» и «Европа наций и свобод». И так будет продолжаться до тех пор, пока «популисты-евроспектики» не усилят свое присутствие в Европарламенте. Нынешние выборы, как показывает простой математический анализ, вполне могут оказаться для них победоносными. Только победа будет заключаться не в том, что они возьмут большинство, а в том, что они достигнут размера блокирующего меньшинства, то есть смогут остановить любую неугодную себе инициативу в ЕП. Звучит скромно, но что это в потенциале может означать для Евросоюза?

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