Нью-Дели, 9 апреля, 2019, 14:49 — ИА Регнум. «Мы хотим использовать новый АК-203 против террористов в штате Джамму и Кашмир. Модификации оружия позволяют использовать его в качестве карабина, что позволит с легкостью прятать его под одеждой», — заявили представители сухопутных войск Индии.

U.S. Army Солдат индийской армии

«Новые автоматы можно также использовать для проведения операций в закрытых помещениях», — добавили они.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», первая партия оружия, которую закупит индийская сторона, будет насчитывать 93 тыс. карабинов.

Напомним, что АК-203 будет производиться в штате Уттар-Прадеш на совместном российско-индийском предприятии.