Пекин, 9 апреля, 2019, 14:13 — ИА Регнум. Десять человек оказались под лавиной в городском округе — Уйгурского автономного района на северо-западе Китая. Почти через сутки их смогли спасти, сообщает агентство «Синьхуа».

Льюис Джон Фредерик. Лавина в Альпах

Группа пеших туристов отправилась в горы 6 апреля и попала под лавину через два дня. При себе у туристов был запас еды, передатчик GPS и спутниковый телефон. Они вышли на связь со спасателями и передали свои координаты.

Путешественникам пришлось ждать помощи около 20 часов. Спасатели и пожарные сразу выдвинулись им на помощь, однако долго преодолевали серьезный завал на пути к людям.

Двое туристов получили травмы и были доставлены в больницу. Угрозы их жизни нет.