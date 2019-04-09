Исламабад, 9 апреля, 2019, 15:32 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Пакистана заявило о согласии Исламабада провести переговоры с Индией по Картарпурскому коридору 16 апреля.

Gabriele Giuseppini Индо-пакистанская граница

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, официальный представитель МИД Пакистана Мухаммад Фейсал заявил, что Исламабад согласен на предложение Индии о дате нового раунда технических переговоров. По словам Мухаммада Фейсала, Пакистан «ожидает конструктивного подхода от Индии» в надежде, что строительство пропускного пункта на границе будет завершено к 550-летию основателя сикхизма Гуру Нанака. Ранее МИД Пакистана заявлял, что Индия «боится переговоров с Пакистаном», когда Нью-Дели перенес новый раунд переговоров по совместному инфраструктурному проекту на неопределенный срок из-за того, что в состав пакистанской делегации входят сикхи, выступающие за создание сикхского государства «Халистан» и считающиеся в Индии сепаратистами.

Напомним, что Картарпурский коридор — это проект пропускного пункта на границе, который позволит паломникам-сикхам из Индии посещать гурудвару (молельный дом) Картарпур Сахиб в пакистанском Панджабе, не получая пакистанскую визу.