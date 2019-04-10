Токио, 10 апреля, 2019, 03:08 — ИА Регнум. Провокация официального Токио, распорядившегося закрасить в картах острова южной части Курильской гряды в цвет территории Японии, не вызвала реакции российского МИД. Почему демонстрация японского реваншизма должна, наконец, обеспокоить Москву, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Разговоры о возможности применить к российско-японским переговорам «хрущевский компромисс» разбиваются о неприятие этой идеи (передачи двух островов в обмен на мирный договор) со стороны премьер-министра Японии Синдзо Абэ и возглавляемого им правительства. Жест с географическими картами для японских школьников — это еще одно подтверждение того, что Токио намерен давить до конца, отвергая в переговорах с Россией историческую объективность и итоги Второй мировой войны.

Но если реакции российского МИД на географические происки японских высокопоставленных «картографов» не воспоследовало, то депутат Госдумы РФ от Сахалинской области (в которую входят и Курилы) Георгий Карлов высказался достаточно жестко. Карлов считает, что, не добившись быстрого успеха на переговорах, японская сторона начинает затягивать подписание мирного договора, надеясь продлить их и на будущие поколения. Что же может противопоставить Россия такой линии поведения?

Читайте статью Разрисованные в учебниках в цвет Японии Курилы — сознательная провокация и другие публикации Анатолия Кошкина в проекте «Страсти о Курилах».