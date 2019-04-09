Калуга, 9 апреля, 2019, 13:54 — ИА Регнум. Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А. Г. Ромашина, входящее в Госкорпорацию Ростех, принимает участие в V Международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога» в Санкт-Петербурге. Как сообщил 9 апреля корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин, в рамках форума запланированы переговоры с заказчиками и партнерами по кооперации. Также представители «Технологии» станут участниками панельных дискуссий и пленарного заседания.

Фото предоставлено пресс-службой ОНПП «Технология» Рубка ледокола «Россия» имеет обнинское остекление

«Предприятие имеет большой опыт разработки и серийного выпуска наукоёмкой продукции с уникальными свойствами, в том числе для оснащения техники, работающей в экстремальных условиях. Например, рубка ледокола «Россия» имеет обнинское остекление. Наши изделия из композиционных материалов и стекла не раз подтверждали надежность при эксплуатации в океанских глубинах и космических просторах. Именно такая продукция необходима для эффективного освоения Арктики — региона с жесткими климатическими условиями», — сказал Андрей Силкин.

Линейка продукции, которую обнинское предприятие готово выпускать в рамках реализации проектов по освоению и развитию арктического региона, включает более 20 наименований. Это электрообогреваемое остекление для морских судов, глубоководной и наземной техники, уникальные полимерсотопласты и герметики, не теряющие своих свойств в широком диапазоне температур, крупногабаритные конструкции из композиционных материалов для средств обеспечения связи, строительства объектов арктической инфраструктуры.