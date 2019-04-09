Москва, 9 апреля, 2019, 13:59 — ИА Регнум. Действующий президент Украины Пётр Порошенко соврал, сказав, что не употребляет алкоголь. Об этом сообщил председатель движения «Партия русских украинцев» Юрий Кот в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

Свою позиция эксперт аргументировал наблюдениями за жестами украинского президента, которые, полагает он, указывают на ложь.

«Порошенко вертится, как уж на сковородке, пытаясь тем или иным группам угодить. Насчёт эпизода, где он говорит, что «вообще не пьёт». Люди мало-мальски знакомы с психологией. Он говорит «я не пью» и делает движение — трогает себя рукой за нос. Психология говорит: если человек трогает нос, значит, врёт», — отметил Кот.

По его мнению, после провального первого тура Порошенко пытается изобразить адекватное поведение, и тем самым он надеется привлечь на свою сторону общественность.

«Он говорит: издаю указ, что 9 мая — «День Победы». Может, нам что-то послышалось? Последние 5 лет что происходило? Далее он называет себя русскоязычным, русский язык будем защищать. Абсолютное брехло», — оценил политик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лидер «Радикальной партии Украины», кандидат в президенты, не прошедший во второй тур избирательной кампании, Олег Ляшко заявил, что не станет поддерживать ни Петра Порошенко, ни Владимира Зеленского.