Токио, 9 апреля, 2019, 15:18 — ИА Регнум. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) проводит первый в своем роде и довольно успешный эксперимент для сбора данных, необходимых для подробного изучения происхождения и развития жизни в пространстве Солнечной системы. В рамках эксперимента в космос был выпущен зонд для приземления на астероиде Рюга. По информации, предоставленной JAXA, зонд будет собирать из подземного кратера астероида образцы грунта, который, как полагают, содержит органические вещества и воду с остатками образцов времен примитивной Солнечной системы, сообщает информационное агентство Японии «Киодо Цусин».

Hayabusa2.jaxa.jp Зонд на астероиде Рюга

Кратер на астероиде Рюга был образован путем отделения ударного элемента от автоматической межпланетной станции JAXA «Хаябуса-2», приземления этого элемента на астероид и его взрыва через 40 минут после отделения. Перед проведением этой операции зонд был временно перемещен за астероид, чтобы укрыть его от осколков ударного элемента во время взрыва.

Зонд приземлится на астероид примерно 16 апреля. Он изучит его внутреннюю структуру и сравнит изменения поверхности до и после разрыва ударного элемента, тем самым получив данные, необходимые науке для изучения столкновения планет.