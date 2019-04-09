Токио, 9 апреля, 2019, 14:31 — ИА Регнум. Японские власти уведомили Международную китобойную комиссию о своем выходе после того, как их предложение возобновить коммерческий китобойный промысел было отклонено на ежегодном совещании.

(сс) John Nathan Cobb Гарпун

Япония с 1988 года прекратила китобойный промысел, соблюдая мораторий Международной китобойной комиссии 1982 года. Однако она продолжала охоту на китов, утверждая, что это необходимо для научных исследований, чем подвергала себя шквалу критики и обвинениям в том, что научные исследования — хорошая «легенда» для сокрытия факта коммерческого китобойного промысла, сообщает информационное агентство Японии «Киодо Цусин».

На прошлой неделе четыре японских китобойных судна покинули порт в северо-восточной Японии, чтобы выполнить, как подчеркивает правительство, последнюю программу научных исследований перед тем, как страна покинет ряды китобойной комиссии. Данные, полученные этими четырьмя кораблями, будут использоваться в качестве справочного материала для коммерческого китобойного промысла, который Япония планирует возобновить в своей исключительной экономической зоне впервые за 31 год.