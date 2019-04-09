Киев, 9 апреля, 2019, 13:51 — ИА Регнум. Украинские эксперты сегодня, 9 апреля, обсуждают появление во многих городах страны агитационных предвыборных плакатов, на которых изображён действующий президент Украины Пётр Порошенко и президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«21 апреля. Решающий выбор», — написано на плакатах, сообщило 9 апреля издание Strana.ua.

Политолог Петр Олещук в своем комментарии указывает, что такая предвыборная агитация нарушает сразу несколько законов Украины.

«Поскольку законодатель предусмотрел, что политическая реклама распространяется с помощью рекламных средств… есть все основания для вывода, что к таким материалам должны применяться не только нормы законодательства о выборах, но и закона Украины «О рекламе»… А в законе Украины «О рекламе» читаем, что в рекламе запрещается «помещать изображение физического лица или использовать его имя без письменного согласия этого лица» (ст. 8, п. 1). Собственно, это знает любой, кто рекламу размещал. Так что тогда получается, что Путин или щедро разрешил использовать свой «светлый лик», или реклама — незаконна? Даже не знаю, какой вариант — лучше», — отмечает эксперт.

Кроме того, отмечает Олещук, эта реклама еще и нарушает законодательство Украины, где сказано, что иностранные граждане не имеют права принимать участие в политической агитации.

Также эксперт информирует, что наряду с рекламными плакатами в городах Украины еще и распространяют газету с аналогичным содержанием.

ИА REGNUM напоминает, что накануне, выступая в эфире одного из телеканалов Украины, Пётр Порошенко признал, что в его кампании в первом туре выборов главы государства, возможно, «были допущены ошибки». В частности, лозунг «или Порошенко, или Путин», под которым проходила его агитация, он счел неудачным и попросил прощения у тех, кто понял его неправильно.