Калуга, 9 апреля, 2019, 13:41 — ИА Регнум. В Калуге приступили к перекладке сетей жизнеобеспечения города в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как сообщили 9 апреля корреспонденту ИА REGNUM в областном министерстве строительства и ЖКХ, в 2019 году в Калуге предстоит отремонтировать 46 километров дорог, их перечень размещен на официальном сайте городской управы.

Иван Шилов ИА REGNUM Дорога

По итогам реализации проекта на улицах Калуги помимо качественных дорог должна появиться современная дорожная инфраструктура: переходы, остановочные комплексы, информационные табло.

Наибольший объем работ предстоит выполнить водоканалу и теплосети. В Калуге еще в 2018 году была проведена инвентаризация и подготовлен перечень объектов, подлежащих замене.

График дорожных работ составлен таким образом, чтобы к середине августа 2019 года они были завершены и началась их приемка. Для минимизации сбоев и оперативного решения возникающих вопросов создан штаб, заседания которого будут проходить еженедельно.

Министр строительства и ЖКХ Калужской области Егор Вирков считает, что важна синхронизация работ ресурсоснабжающих организаций и дорожных служб по приведению в нормативное состояние всех сетей, расположенных под транспортными артериями.

«Не должно быть таких ситуаций, когда дорожное полотно уложено и вдруг возникает необходимость в замене труб или кабелей. Также мы должны скорректировать график работ всех задействованных организаций так, чтобы не было лишних промежутков времени между окончанием одного этапа и началом другого. Необходимо вообще исключить необоснованные простои. Все работы должны быть выполнены быстро и качественно», — подчеркнул Егор Вирков.

Напомним, проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет реализовываться на территории калужского региона с 2019 по 2024 год. Он включает в себя четыре составляющих, Калужская область участвует в трех из них: «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения». За шесть лет на ремонт дорог калужский регион получит из федерального бюджета 3,3 млрд рублей. Кроме этого, будет обеспечено финансирование из областного дорожного фонда.