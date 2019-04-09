Москва, 9 апреля, 2019, 13:37 — ИА Регнум. Самым дешевым пляжным туром на майские праздники в 2019 году стал Крым. Цена тура на курорты Крымского побережья на двоих за 10 ночей составит порядка 26 тыс. рублей на двоих, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

На втором месте — Анапа от 28 тыс. рублей на двоих, На третьем — Сочи от 29 тыс. рублей. Также в пятёрку доступных по цене пляжных туров вошли Турция — от 49 тыс. рублей (отель 3*) и Кипр — от 51 тыс. рублей (отель 2*).

Кроме того, в Топе-10 самых дешевых пляжных туров на майские праздники оказались: Тунис — от 52 тыс. рублей, Болгария — от 63 тыс. рублей, Черногория — от 64 тыс. рублей, Хорватия и Испания — от 74 тыс. рублей (отели 3*).

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, 63% жителей России никуда не поедут на майские праздники и проведут их дома. Основная причина — дороговизна отдыха (70%).

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