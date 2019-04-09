Киев, 9 апреля, 2019, 13:41 — ИА Регнум. После политического шоу «Игра с огнем» в раздевалке студии произошла потасовка между представителем команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Святославом Юрашевым и депутатом парламента Украины Олегом Барной. Видео с инцидентом разместил телеканал ZIK в YouTube.

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины. Рада

Причиной конфликта стало обсуждение второго тура выборов главы Украины. После съемок передачи в раздевалку к Юрашеву вошел Барна. Депутат схватил соперника за рубашку и стал его трясти.

На место происшествия оперативно подоспела охрана телеканала и разняла мужчин.

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