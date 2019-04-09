Киев, 9 апреля, 2019, 13:27 — ИА Регнум. Общий культурно-исторический стержень граждан России слишком многогранен, чтобы сводить его к «русскоязычности», что же касается патриота Запада Петра Порошенко, то ему в итоге придется перейти на «естественный» для него английский, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 9 апреля, комментируя высказывания президента Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

Как сообщалось ранее, 8 апреля в эфире украинского телеканала ICTV Пётр Порошенко назвал себя «русскоязычным человеком» и отметил, что никто на Украине «не будет посягать на право общаться на русском языке». «Я как гарант конституционных прав точно знаю, как это защитить», — добавил президент Украины.

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"Очень удачно, что «русскоязычным» себя назвал именно Пётр Порошенко. Надеюсь, тем самым он способствовал окончательной дискредитации этого симулякра. Мне самому в 1990-е годы нередко приходилось использовать его: это была некая «политкорректная» замена понятия «человек русской культуры» или просто слова «русский», когда речь шла о наших соотечественниках, оказавшихся после 1991 года за пределами Российской Федерации.

Но русскоязычный — это далеко не всегда русский. И это точно так же не всегда человек русской культуры. За примерами далеко ходить не надо: сколько мы знаем российских СМИ, которые на хорошем русском языке закладывают в головы наших сограждан (да что там закладывают — вдалбливают в них!) смыслы, полностью противоположные русской культуре и русскому духу.

Представьте себе положительного героя русской классики XIX века, героя русской советской литературы, переберите в уме их черты и посмотрите вокруг, где навязывается «идеал» современной успешности, посмотрите на «героев» нашего времени: между ними — пропасть! Мне вообще трудно себе представить, как это всё преподаётся и особенно как воспринимается старшеклассниками в современных школах…

Как это ни печально констатировать, но и нас, в России, уже не первое десятилетие пытаются переформатировать в «русскоязычные», и мы поддаёмся. А это беда. Мы, русские, должны оставаться русскими, граждане России других национальностей — сохранять верность своим национальным корням, а наш общий культурно-исторический стержень слишком многогранен, чтобы сводить всё к «русскоязычности».

Говорить на родном языке — это и право, и обязанность; и отправная точка, и награда, но это только одно, хотя и весьма важное, условие нашего становления в качестве патриотов своего народа и своей страны.

Что же касается Петра Порошенко, то он — патриот Запада, и тот факт, что западно-нацистские мысли он излагает на украинском языке, ему не поможет. В итоге он будет жить на Западе и говорить по-английски», — отметил Михаил Демурин.