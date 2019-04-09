Додома, 9 апреля, 2019, 14:01 — ИА Регнум. За март 2019 года инфляция возросла до 3,1%. В феврале 2019 года показатель составлял 3,0%, передает газета Nipashe со ссылкой на информацию Национального статистического бюро (NBS).

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Руководитель отдела переписи населения и статистики NBS Эпраим Квесигабо заявил, что эти данные свидетельствуют о незначительном увеличении роста цен на непродовольственные товары, таких как одежда, обувь, керосин, каменный уголь, дрова, дизель и стоимость услуг здравоохранения.