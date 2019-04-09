Киев, 9 апреля, 2019, 13:24 — ИА Регнум. Глава Украины Пётр Порошенко уже всерьез раздумывает о плане своих действий, в случае поражения на президентских выборах. Один из вариантов действий для него — превращение Украины из парламентско-президентской в парламентскую республику, по типу Германии, утверждает издание «Вести» в материале, опубликованном сегодня, 9 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

Как говорится в публикации, соответствующий план действий Порошенко обсуждает сейчас с украинским олигархатом. Глава Украины всерьез рассчитывает успешно выступить на осенних парламентских выборах, собрать большинство и лишить президента массы полномочий, отправив их в парламент.

Источники «Вестей» утверждают, что украинским элитам по душе вариант парламентской республики. Логика такова: премьер-министр, в отличие от президента, не избирается сроком на пять лет, и его, в случае чего, можно сместить, собрав голоса, а не ждать пять лет, устраивать революцию, не говоря уже о практически нереальном варианте импичмента.

Также издание приводит мнения украинских политологов по этому вопросу.

Эксперт Владимир Фесенко считает, что быстрый переход к парламентской форме правления наткнется не резкое неприятие западных партнеров.

«Насколько я знаю, это будет очень негативно воспринято нашими международными партнерами. Менять полномочия президента сразу после выборов — не комильфо. Я слышал это от послов западных стран, при всем том, что они относятся к Зеленскому с некоторой настороженностью, но тем не менее считают, что нельзя так резко менять правила игры. Новый президент и его команда должны освоиться на своих должностях, пока они разберутся, как эта машина работает и как ею управлять, а потом уже после парламентских выборов, в зависимости от ситуации, эта тема может стать предметом дискуссии», — объясняет политолог.

Политолог Константин Бондаренко подтверждает, что новоизбранный президент сохранит за собой те полномочия, которые у него есть при вступлении в должность. Лишить полномочий смогут лишь следующего президента, и перейти к парламентской республике на Украине могут только под следующие выборы.

ИА REGNUM напоминает, что в 2015 году Порошенко заявил, что считает оптимальной для Украины именно парламентско-президентскую форму правления и не будет прилагать усилий к тому, чтобы поменять ее. При президенте Януковиче Конституционный суд Украины вернул страну к президентско-парламентской форме правления, однако после переворота это решение было отменено.

За переход к парламентской форме правления выступает и ряд высокопоставленных украинских политиков, в частности глава МВД Арсен Аваков.

«Я, например, считаю, что очень правильно будет сделать парламентскую республику. Это бы остудило многие головы, которые борются за власть в стране. Устранило бы дуализм власти. Уменьшило количество группировок, которые борются друг с другом», — сказал он в одном из интервью в 2018 году.

21 апреля на Украине пройдет второй тур президентских выборов.