Санкт-Петербург, 9 апреля, 2019, 13:18 — ИА Регнум. Западные страны могут найти ответ на волнующий их вопрос о том, почему Россия ведет активную деятельность в Арктике, взглянув на географическую карту: возвращение России в этот регион было лишь вопросом времени, отметил заместитель главного редактора ИА REGNUM Игорь Павловский во вторник, 9 апреля, комментируя заявления министра иностранных дел России о ситуации в Арктике.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

Ранее в ходе своего выступления на Международном арктическом форуме Сергей Лавров заявил, что Россия в Арктике занимается обеспечением собственной безопасности и никому в регионе не угрожает.

Министр отметил, что Россия выступает за возобновление военно-политического диалога арктических государств. Все вопросы в регионе следует решать мирным путем, а провокации членов НАТО в адрес России вроде агрессивных военных учений Trident Juncture ни к чему хорошему не приведут, сказал также Лавров.

«Очень странно, что наших западных партнёров беспокоит наша активность в Арктике. Достаточно посмотреть на карту, чтобы понять, что северные территории — это практически две трети всей нашей территории. Не обустраивать и не охранять их — это было бы безумием.

Понятно, что в момент развала нам было не до Севера. Но когда страна начала восстанавливаться, то возвращение в Арктику было лишь вопросом времени. И нашим партнерам на Западе и на Востоке надо просто к этому привыкнуть», — отметил Игорь Павловский.