Вашингтон, 9 апреля, 2019, 13:17 — ИА Регнум. Демократы Конгресса не получат доступа к налоговым декларациям президента США Дональда Трампа и не имеют права требовать их, заявил исполняющий обязанности главы администрации Белого дома Мик Малвени. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Никогда. И не должны. Этот вопрос уже обсуждался во время выборов. Избиратели знали, что президент мог бы дать свои налоговые декларации. Они знали, что он этого не сделал, и они все равно избрали его», — сказал Малвени, когда его спросили, когда демократы Конгресса получат налоговые декларации Трампа.

Президент неоднократно отказывался их передавать, ссылаясь на продолжающуюся проверку налоговой службы. На прошлой неделе председатель Комитета палаты представителей Ричард Нил попросил комиссара Налогового управления США (IRS) Чарльза Реттига предоставить личные и деловые налоговые декларации Трампа за последние шесть лет.

Малвени считает, что демократы перегибают палку:

«Они знают, что один из основополагающих принципов налоговой службы — это защита конфиденциальности вас, меня и всех остальных, кто платит налоги. Они это знают. Они знают условия по закону, по которым IRS может дать им документы, но политическая работа не является одной из этих причин», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в ответ на вопрос журналиста, что он думает о запросе относительно его налогов за шесть лет, Трамп ответил:

«И это все? Обычно они просят за десять лет! Так что, похоже, они сдаются. Мы находимся под аудитом, и мы работаем над этим, что бы там ни говорили. Кажется, я все время под аудитом, но это продолжается много лет, так как цифры большие, и, я думаю, когда у тебя есть имя, тебя проверяют. Но до тех пор как аудит не закончится, я не буду готов это сделать».