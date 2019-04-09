Санкт-Петербург, 9 апреля, 2019, 13:15 — ИА Регнум. Перед активным использованием Северного морского пути (СМП) необходимо серьезно модернизировать гидрометеорологическое оснащение Севморпути. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин сегодня, 9 апреля, рамках международного форума «Арктика — территория диалога», передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Дмитрий Кобылкин

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет), подотчетная Минприроды, была и остается одной из главных служб в Арктическом регионе. В задачах Росгидромета — мониторинг экологической ситуации, погодных условий, радиационной обстановки.

«Согласно президентскому указу, мы должны провести 80 млн тонн по Севморпути до 2024 года. Это большая ответственность, поскольку цель требует обеспечения безопасного пути движения и навигации, — сказал министр. — Того, что имеет Росгидромет на протяжении всего СМП, особенно от Сабетты и вправо, недостаточно для обеспечения безопасного пути движения. Нам предстоит вывести порядка шести спутников на орбиту, чтобы получать достоверную информацию о погодных условиях в Арктике».

Читайте также: Названы условия выполнения указаний Путина по Арктике

Развитие Севморпути как транспортной артерии — это важнейшая стратегия России, уверен Кобылкин.

«У России просто нет другого океана. В геополитических турбулентных условиях мы вынуждены переходить на морские перевозки, потому что они более подвижны на рынке. Мы выбираем этот вектор, и при стабильном развитии страны-потребители СПГ будут смотреть на показатель стабильной добычи и выбирать российский товар», — сказал министр природных ресурсов и экологии.