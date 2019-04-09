Москва, 9 апреля, 2019, 13:08 — ИА Регнум. На сайте «Почте России» появилась возможность оплатить услуги ЖКХ и мобильной связи. Государственная компания запустила соответствующий сервис. Он доступен в разделе «Финансовые услуги».

Дарья Антонова ИА REGNUM Счет ЖКХ

Осуществить оплату можно при помощи банковской карты. Всего сайт «Почты России» сейчас предлагает осуществлять оплату в адрес более, чем 3 тыс. сервисов и организаций.

Эксперты отмечают, что подобные услуги уже давно запустили на своих порталах конкуренты госкомпании, но, в любом случае, сервис является достаточно полезным как для потенциальных клиентов, так и для самой «Почты России».

Читайте также: В России запустили проект для «подтягивания» первокурсников по математике

Ранее ИА REGNUM сообщило, что «Почта России» в 2018 году получила рекордную прибыль в размере 2,7 млрд рублей. Это в 3,5 раза больше относительно показателей 2017 года.