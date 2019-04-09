Санкт-Петербург, 9 апреля, 2019, 13:07 — ИА Регнум. Законопроект о специальных мерах государственной поддержки арктических проектов планируется внести в Госдуму России до 1 июля 2019 года. Об этом заявил 9 апреля министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов на Арктическом форуме в Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Козлов

Напомним, накануне Арктического форума президент России Владимир Путин поручил правительству РФ в срок до 1 декабря 2019 года представить проект стратегии развития Арктической зоны РФ на период до 2035 года.

«Представить проект стратегии развития Арктической зоны России до 2035 года с учётом завершения действия Основ государственной политики России в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу и стратегии развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года», — говорится в поручении президента в адрес правительства.

Кроме того, до 1 июля 2019 года правительству поручено внести в Госдуму законопроект о специальных мерах господдержки инвестиционной деятельности в Арктике; проработать вопрос использования для перевозки угля по Севморпути судов под государственным флагом РФ и построенных на отечественных верфях. До 1 сентября 2019 года необходимо заключить долгосрочные соглашения с грузоотправителями по объемам и стоимости перевозки грузов по СМП.

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Как отмечает ИА REGNUM, развитие Арктики в ближайшие десятилетия будет одним из ключевых аспектов в развитии России.