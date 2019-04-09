Москва, 9 апреля, 2019, 13:05 — ИА Регнум. Поправки, предполагающие льготы по уплате НДФЛ, могут быть внесены в Госдуму в ближайшее время, передает корреспондент ИА REGNUM 9 апреля.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

Претендовать на льготу смогут те, кто воспользовался правом на «ипотечные каникулы». Речь идет об уплате НДФЛ при получении ими материальной выгоды в связи с экономией на процентах.

Законопроект об «ипотечных каникулах» Госдума приняла в первом чтении, каникулами можно будет воспользоваться один раз при соблюдении ряда жестких условий.