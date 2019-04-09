Каир, 9 апреля, 2019, 13:05 — ИА Регнум. Со стороны США в отношении стран, закупающих российское вооружение, регулярно присутствует публичное давление, но до реальных «санкций» дело дошло лишь дважды, и третий пример вряд ли появится в Египте, отметил военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян во вторник, 9 апреля, комментируя сообщения о возможном введении США санкций в отношении Египта за закупку Су-35.

Mil.ru Два самолета Су-35С ВВС России

Как сообщалось ранее, официальные представители американской администрации заявили о возможности введения санкций против Египта в случае закупки им российских военных самолетов. Представители Вашингтона сослались на закон «О противодействии противникам США посредством санкций», соблюдение которого, по их словам, не допускает слишком большой «гибкости».

"Публичное давление со стороны США на страны, закупающие российское вооружение, не прекращается. Однако надо отметить и тот факт, что к реальным действиям Вашингтон приступил только в отношении Турции, являющейся союзником по блоку НАТО, и Китаю.

В первом случае из-за закупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 заблокированы поставки истребителей F-35. во втором — введены очень поверхностные санкции.

А вот что касается той же Индии, то санкции введены не были. Да и в целом эффективность давления пока невысокая — публично поддаваться ему большинство стран и лидеров не хотят и не могут.

Египет уже несколько последних лет закупает российское оружие на миллиарды долларов, и в случае Каира отказ от сделки по Су-35 тоже маловероятен, хотя и не исключен. Реальное введение американских санкций против Египта видится маловероятным в свете того, что страна имеет хорошие отношения и с западными странами», — отметил Леонид Нерсисян.