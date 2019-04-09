Москва, 10 апреля, 2019, 02:07 — ИА Регнум. Жители Москвы, протестовавшие против различных несправедливостей в марте сего года, выступали по поводу ухудшения, связанного с непродуманным строительством. На каких примерах эта тема проявляется наиболее ярко, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Евгений Цоц.

Дарья Антонова ИА REGNUM Митинг против реновации жилья

Характерная черта последних московских протестов — их разбросанность и малочисленность групп активистов. При этом количество проблемных точек, собирающих вокруг себя неравнодушных граждан, достаточно велико. Похоже, что сказывается характерное для современности равнодушие, когда группе активистов, которые выступают даже по важному для своего района вопросу, не удается привлечь даже тех, кто, казалось бы, должен быть кровно заинтересован.

В качестве примера можно привести пикет сторонников сохранения роддома №10 в Зюзино. Роспотребназдор потребовал провести ремонт в здании, но это требование вылилось в решение властей перепрофилировать объект, — а вот что это будет за объект, пока не известно. Мнения жителей разделились, как показывает голосование на портале «Активный гражданин», 40% хотели бы организовать на этом месте поликлинику, а 29% выступают за сохранение роддома. Но те, кто собрались на пикете, беспокоятся в принципе о возможной застройке участка, ведь твердых гарантий того, что этого не будет, они пока не получили.

Из таких инициативных групп и складывается «странная война», которая идет в столице почти повсеместно и включает в себя вспыхивающие то тут, то там противостояния жильцов и застройщиков, автовладельцев и пешеходов, верующих и атеистов. Но не чревата ли такая ситуация более тяжелыми вспышками?

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