Москва, 9 апреля, 2019, 12:51 — ИА Регнум. Ремонт и модернизацию тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» планируется завершить в 2020 году. Об этом, как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу.

Иван Шилов ИА REGNUM Крейсер «Адмирал Кузнецов»

«На данный момент работы ведутся в соответствии с генеральным планом-графиком. Техническая готовность крейсера составляет 25%. Его ремонт и модернизацию предполагается завершить до конца 2020 года», — сказал Сергей Шойгу во вторник на селекторном совещании в Минобороны РФ.

Госконтракт с Центром судоремонта «Звёздочка» на восстановление технической готовности и модернизацию авианосца военное ведомство заключило в апреле прошлого года, напомнил министр.

Напомним, в ночь на 30 октября 2018 года в Мурманске затонул плавучий док во время планового выхода из него авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». В ходе инцидента произошло обрушение докового крана № 2 на палубу крейсера. Корабль получил повреждения взлетной палубы от упавшего крана. Позже Минобороны сообщило, что повреждения, которые получило судно, не отразятся на сроках его ремонта.

Как сообщало ИА REGNUM, авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» был заложен на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве в 1982 году, его сдали в 1990 году.

Корабль принимал участие в операции Вооруженных сил (ВС) РФ против международных террористов в Сирии. Модернизация корабля продлит срок его службы на 20 лет.