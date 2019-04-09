Астана, 9 апреля, 2019, 12:53 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Казахстана должно обеспечить преемственность внешнеполитического курса республики. Об этом заявил бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с главой МИД республики Бейбутом Атамкуловым, сообщили 9 апреля в пресс-службе первого президента Казахстана.

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

Назарбаев подчеркнул, что в Казахстане произошли серьезные политические изменения, и транзит власти прошел в спокойных и мирных условиях. Бывший президент добавил, что необходимо обратить внимание на отношения с ближайшими соседями.

Кроме того, Назарбаев подчеркнул необходимость тщательной подготовки к предстоящим зарубежным визитам и международным мероприятиям.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля Нурсултан Назарбаев встретился с председателем Национального банка Казахстана Ерболатом Досаевым. Во время переговоров бывшему главе государства была представлена информация о текущей ситуации на валютно-финансовом рынке.

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