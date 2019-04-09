Таллин, 9 апреля, 2019, 12:50 — ИА Регнум. Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии внёс изменения в анкету для получения документа, удостоверяющего личность. Теперь в ней не будет понятий «мать» и «отец», сообщает издание Postimees.

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Подавая ходатайство о получении первого в жизни документа, удостоверяющего личность, родители ребёнка заполняют анкету. Ранее в анкете были поля «мать» и «отец». Теперь они заменены на два поля с надписью «родитель», в которых галочкой в квадратике можно указать пол родителя.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны пояснил, что изменения в анкету внесены в соответствии с изменениями в Законе о гражданстве.

«Анкета не устанавливается постановлением или другим правовым актом, а также никак не связана с Законом о сожительстве. Поскольку Закон о гражданстве использует термин «родитель», мы используем такое же понятие в анкете», — сказал пресс-секретарь.

Документом, удостоверяющим личность, в Эстонии является паспорт, но для 80 тысяч человек это «серый паспорт» — удостоверение личности «негражданина» или лица без гражданства.