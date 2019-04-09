Украинская явка на выборы показала бегство окраин
Киев, 10 апреля, 2019, 00:48 — ИА Регнум. Более 10 млн украинских избирателей проигнорировали голосование на выборах президента своей страны. О чём говорят данные о явке избирателей, если рассмотреть их в зависимости от регионов, пишет в своей статье автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.
31 марта проголосовали 18 млн 711 тыс жителей Украины из 29 млн 648 тыс зарегистрированных ЦИК. Следовательно, более трети решили эти выборы игнорировать, а в рекордсменах по неявке оказались Закарпатье (явка 47%) и Юго-Восток. Максимальную активность продемонстрировали западные и центральные области страны, а Львовская область поставила рекорд: активность избирателей составила 78,2%. Процент явки важен в двух аспектах. Во-первых, бюллетени не явившихся являются важным активом тех, кто манипулирует результатами, а во-вторых, этот процент демонстрирует политическую заинтересованность и ощущение каждым конкретным избирателем своего единства со страной и согражданами.
Отсюда закарпатский антирекорд становится знаковой точкой: эксперты и комментаторы сходятся во мнении, что Закарпатье уже не мыслит себя в составе Украины, хотя формально еще в этом составе остаётся. Впрочем, заинтересованность официального Киева в проблемах Закарпатья не была явлена в ходе предвыборной кампании, судя по представленными кандидатами программам.
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