Киев, 10 апреля, 2019, 00:48 — ИА Регнум. Более 10 млн украинских избирателей проигнорировали голосование на выборах президента своей страны. О чём говорят данные о явке избирателей, если рассмотреть их в зависимости от регионов, пишет в своей статье автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы на Украине

31 марта проголосовали 18 млн 711 тыс жителей Украины из 29 млн 648 тыс зарегистрированных ЦИК. Следовательно, более трети решили эти выборы игнорировать, а в рекордсменах по неявке оказались Закарпатье (явка 47%) и Юго-Восток. Максимальную активность продемонстрировали западные и центральные области страны, а Львовская область поставила рекорд: активность избирателей составила 78,2%. Процент явки важен в двух аспектах. Во-первых, бюллетени не явившихся являются важным активом тех, кто манипулирует результатами, а во-вторых, этот процент демонстрирует политическую заинтересованность и ощущение каждым конкретным избирателем своего единства со страной и согражданами.

Отсюда закарпатский антирекорд становится знаковой точкой: эксперты и комментаторы сходятся во мнении, что Закарпатье уже не мыслит себя в составе Украины, хотя формально еще в этом составе остаётся. Впрочем, заинтересованность официального Киева в проблемах Закарпатья не была явлена в ходе предвыборной кампании, судя по представленными кандидатами программам.

Читайте статью Закарпатье вышло из состава Украины: полные итоги явки на выборы и другие публикации Андрея Стеценко о политике и обществе Украины.