Вашингтон, 9 апреля, 2019, 12:43 — ИА Регнум. Учёные из США пришли к выводу, что пищевая добавка трет-бутилгидрохинон способен ослабить иммунитет у больных гриппом мышей. Об этом сообщается на портале The Faseb Journal.

Somoum.ir Подопытные мыши

Отмечается, что добавка, которая применяется в продуктах в качестве антиоксиданта (Е319), подавляет адаптивный иммунный ответ у мышей, больных гриппом, и ухудшает течение болезни.

Учёные провели эксперимент, в ходе которого одну группу мышей кормили небольшими количествами этого вещества, а контрольную — нет. Потом мышей заражали вирусом гриппа.

Выяснилось, что у грызунов из экспериментальной группы ухудшалась активация иммунных клеток по сравнению с контрольной группой. При вторичном заражении животные из экспериментальной группы дольше болели и больше теряли в весе.

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