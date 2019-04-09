Москва, 9 апреля, 2019, 12:42 — ИА Регнум. Уже несколько недель подряд цены на нефть летят вверх, пробивая сильнейшие технические уровни. Также были пробиты целевые ориентиры большинства нефтетрейдеров в $63,50 за WTI и $70,50 за бочку нефти марки Brent. Такой рост провоцирует ряд неопределенностей: сокращение поставок из Венесуэлы, возможные ужесточения эмбарго по отношению к Ирану, и заключительным аккордом по опасению мирового предложения нефти выступает обострение обстановки в Ливии, заявила корреспонденту ИА REGNUM трейдер-аналитик компании ФинИст Ирина Ланис.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Уже сегодня, 9 апреля, утром нефтяные котировки обновили рекорды 2019 года, взлетев до $71,34 за нефть марки Brent и $64,76 за западную West Texas Intermediate. Безусловно, рынок ждёт ещё дополнительных драйверов в виде ежемесячного отчета ОПЕК+ и МЭА от 10 апреля», — отметила эксперт.

Даже несмотря на то, что в этот день также будут публиковаться еженедельные отчеты по США, отчёт ОПЕК+ покажет квартальную динамику нефтяного рынка. Под влиянием таких сильных факторов не будет неожиданностью уже классическая картина в виде «твиттерных интервенций» Дональда Трампа в попытках повлиять на слишком высокие цены на нефть.

«В преддверии завтрашних отчетов с 9 апреля можно будет увидеть небольшую стагнацию котировок и краткосрочное снижение в сторону коррекции восходящего тренда по Brent до $70,50 и $64,00 по WTI», — считает Ланис.

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