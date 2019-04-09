Москва, 9 апреля, 2019, 12:45 — ИА Регнум. Четыре новых боевых корабля для Военно-морского флота России заложат в один день, 23 апреля 2019 года, на предприятиях в Санкт-Петербурге и Калининграде. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу 9 апреля на селекторном совещании.

ПАО «Северная верфь» Фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов»

Два фрегата проекта 22 350 (типа «Адмирал Горшков») будут заложены на ПАО «Северная верфь» в Санкт-Петербурге; два больших десантных корабля проекта 11 711 (типа «Иван Грен») — на судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде. Все четыре корабля предназначаются для службы в дальней морской зоне.

«Одновременно на «Северной верфи» будет проведена стыковка крупных блоков корпуса корвета проекта 20 386. Своё название он получит в честь военного брига русского флота «Меркурий», подвигу которого в мае исполнится 190 лет», — сообщил министр обороны России.

Бриг «Меркурий» в одну из русско-турецких войн одержал победу над двумя линейными кораблями противника.

«Возрождение имени героического брига послужит сохранению славных страниц истории Военно-морского флота. Отмечу, что указанные корабли планируется ввести в состав ВМФ до 2025 года», — добавил Сергей Шойгу.

По его словам, новые корабли «существенно усилят корабельные ударные группы дальней морской зоны».

Напомним, 28 марта в Петербурге спустили на воду дизельную подлодку «Петропавловск-Камчатский», которая строится для Тихоокеанского флота РФ.