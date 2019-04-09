Москва, 9 апреля, 2019, 12:42 — ИА Регнум. В 2019—2020 годах темпы роста доходов в большинстве регионов России будут низкими, сообщается в отчете международного рейтингового агентства Moody`s.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доходы

Исключением станут Москва и Санкт-Петербург. Ханты-Мансийский округ, Республика Татарстан, Республика Башкирия за счет крупных инвестиций в сырьевые сектора смогут опередить по уровню доходов остальные регионы.

«Ввиду того, что регионы, ориентированные на развитие сырьевых товаров, получают значительный доход от корпоративных налогов, они будут значительно превосходить своих конкурентов в 2019 году», — говорится в документе агентства Moody`s.

Неравномерное развитие регионов приводит к оттоку граждан России из неблагополучных несырьевых регионов, пишет Moody`s. По информации агентства, в год происходит отток до 1% населения из таких регионов. Это также сказывается на бюджете регионов — из-за этого оттока в бюджет меньше поступает налогов.

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