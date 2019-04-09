Москва, 9 апреля, 2019, 12:37 — ИА Регнум. Госдума в третьем чтении приняла закон о маркировке лекарств, передает корреспондент ИА REGNUM 9 апреля.

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Вводятся штрафы за несвоевременное внесение данных в систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения либо внесение в нее недостоверных данных. Санкции составят для должностных лиц — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для юрлиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Дела данной категории будет рассматривать Росздравнадзор и его территориальные органы.

Административными или уголовно-правовыми мерами сложно влиять на такой высокотехнологичный рынок, который включает в себя производство и сбыт лекарственных препаратов, отметил депутат Госдумы Александр Грибов («Единая Россия»).

«И тогда была предложена система маркировки. Эта новация, она на самом деле давно была разработана ведущими западными странами, которые планомерно развивают этот сектор, используя самые передовые технологии. И то, что мы сейчас идем в ногу со временем, с теми, кто использует современные передовые технологии, это очень правильно», — сказал парламентарий.